Уфа на 2 дня станет центром научно-технологического развития Евразии

24-25 октября в Уфе пройдет форум Евразийского НОЦ, который соберет представителей научного сообщества, сферы образования, органов власти России и зарубежных стран-партнеров. Как написал в соцсетях руководитель администрации Главы Башкирии Максим Забелин, Уфа станет центром научно-технологического развития Евразии. В столицу Башкирии приедут гости из Беларуси, Китая, Узбекистана.

На площадках Межвузовского студенческого кампуса и Дома Евразийского НОЦ пройдут тематические дискуссии и круглые столы, посвященные развитию машиностроения, инновациям в нефтегазохимической отрасли, усилению интеграции разработок наших ученых в реальный сектор экономики. Участники форума смогут посетить лекции ведущих федеральных экспертов. В рамках пленарного заседания «Наука и индустрия: стратегия 2025-2030» подведут итоги деятельности Евразийского НОЦ за пять лет и обсудят дальнейшую стратегию его работы.

«Мы постарались сделать так, чтобы программа форума была интересна как опытным наставникам, так и молодым ученым. Уфа станет площадкой проведения всероссийских интеллектуальных игр «Научный поединок», товарищеского международного чемпионата по киберспорту, выставки творческих работ «Научное искусство» и достижений научно-технологического развития Башкортостана. Уверен, форум позволит привлечь еще больше молодых талантов в науку и станет новым этапом научно-технологического развития республики», - написал Максим Забелин.

Ранее «Башинформ» рассказывал о проектах, реализуемых Евразийским НОЦ Башкирии.

Напомним, республика приступает к реализации своей программы научно-технологического развития, сообщал ранее «Башинформ». Такую задачу поставил Радий Хабиров правительству региона. В Башкирии планируется увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям: фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии.

Кроме того, республика продолжит поддержку науки: улучшать жилищные условия молодых учёных, создавать мега- и молодёжные лаборатории, привлекать к разработкам ведущих специалистов. Задача Башкирии - сохранить лидирующие позиции Евразийского НОЦ в российском рейтинге.

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.