В Башкирии завершились поиски пропавших туристов

В воскресенье успешно завершилась операция по поиску двух туристов, оказавшихся в лесу во время спуска с горы Большой Иремель Белорецкого района.

По информации Госкомитета РБ по ЧС (г. Белорецк), местоположение туристов было определено по отправленным координатам, куда спасатели незамедлительно выдвинулась на поиски.

К счастью, заблудившиеся молодые люди были обнаружены в удовлетворительном состоянии и не нуждались в медицинской помощи.



Радуясь удачному завершению операции, спасатели поделились трогательными кадрами встречи с туристами.

Госкомитет РБ по ЧС напоминает всем любителям активного отдыха о важности соблюдения правил безопасности и тщательной подготовки перед походами в лесные районы. Это поможет избежать неприятных ситуаций и обеспечит безопасность на природе.