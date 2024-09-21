В Башкирии восстановили испорченный арт-объект

В Стерлитамаке восстановили арт-объект «Гусь театральный». «Гусь вернулся на прежнее место и готов открывать театральный сезон», — сообщает администрация города в своём telegram-канале.

Напомним, в Стерлитамаке специально к фестивалю гостеприимства «Купец 2.0» у входа в Русский драматический театр был установлен новый арт-объект — «Гусь театральный». Он не простоял и трёх дней из-за действий вандалов.