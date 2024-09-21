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21 Сентября , 16:36

В Башкирии восстановили испорченный арт-объект

telegram-канал администрации Стерлитамака
Фото:telegram-канал администрации Стерлитамака

В Стерлитамаке восстановили арт-объект «Гусь театральный». «Гусь вернулся на прежнее место и готов открывать театральный сезон», — сообщает администрация города в своём telegram-канале.

Напомним, в Стерлитамаке специально к фестивалю гостеприимства «Купец 2.0» у входа в Русский драматический театр был установлен новый арт-объект — «Гусь театральный». Он не простоял и трёх дней из-за действий вандалов.

telegram-канал администрации Стерлитамака
Фото:telegram-канал администрации Стерлитамака

Это не единственный «гусь» в Стерлитамаке. Так же в городе есть Гусь-купец. Он размещён в сквере им. Салавата Юлаева у входа в Дом Патрикеева.

telegram-канал администрации Стерлитамака
Фото:telegram-канал администрации Стерлитамака

«Всего таких арт-объектов планируется изготовить несколько. Размещены они будут в разных частях города», — сообщала администрация города в октябре прошлого года.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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