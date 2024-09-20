В Уфе завершают реконструкцию тротуара на улице Карла Маркса на участке от Коммунистической до Чернышевского. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев, который побывал с инспекцией на ремонтируемом участке.



Он отметил, что работы планируется закончить в течение двух недель.

«Возвращаем проезжую часть автомобилистам и пешеходам и планируем здесь комплексное озеленение», — рассказал глава администрации города и пригласил уфимцев прогуляться по улице.

Ранее «Башинформ» писал, что в этом году в Уфе отремонтировали 37 тротуаров во всех районах столицы. Общая протяженность участков составила почти 17 километров.