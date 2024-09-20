В Уфе появятся 5 новых «теплых» остановок

В Уфе до конца ноября на пяти остановках с высоким пассажиропотоком появятся новые «теплые» павильоны. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«На днях на остановке общественного транспорта „Банк Уралсиб“ приступили к монтажу очередного павильона. Как отметил представитель заказчика, его оборудуют автоматической раздвижной дверью, пандусом, системами вентиляции, кондиционирования и обеззараживания воздуха, а также LED-освещением, USB-портами, информационным табло и тревожной кнопкой», — рассказали в администрации города.

По мнению специалистов, теплая автобусная остановка предоставляет защиту от погодных условий, а также позволяет пассажирам сохранить тепло и комфорт в ожидании автобуса, особенно в холодное время года.

В городе напомнили, что в августе такой же павильон установили на остановке «Улица Новомостовая». Остальные три планируется обустроить на остановочных пунктах «БГМУ», «Улица Пушкина», «Улица Правды».

Помимо этих пяти остановок на территории столицы ранее уже установили 8 «теплых» остановочных павильонов.