Новости Башкортостана и Уфы
92.58
-0.11
103.38
+0.13
74.72
-0.16
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
20 Сентября , 19:17

В Уфе наградили победителей фестиваля «Вернуть детство»

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В уфимском Государственном концертном зале прошло торжественное закрытие и награждение победителей фестиваля «Вернуть детство». Это мероприятие Приволжского федерального округа, в котором приняли участие 380 подростков из всех его 14 субъектов. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

С завершением фестиваля ребят поздравил и. о. первого вице-премьера правительства Башкирии Урал Кильсенбаев. «Мы создаём условия для развития детей, а вы делаете мир лучше. Надеюсь, каждый из вас нашёл здесь новых друзей из других регионов, и что вы когда-нибудь снова встретитесь в Уфе и вспомните эти дни», — сказал он. Урал Кильсенбаев наградил благодарностью руководителя благовещенского завода «Полиэф» Павла Романенко за постоянную поддержку фестиваля, которых проходит уже 15 лет.

Победителей награждали уполномоченная по делам несовершеннолетних в Башкирии Ольга Панчихина, чемпионка-шашистка и зампред комитета Госсобрания — Курултая РБ Тамара Тансыкужина, руководительница Ассоциации кулинаров и рестораторов РБ Наталья Чибрикина, замминистра спорта РБ Эльза Карамурзина, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов.

Ребята получили дипломы и ценные призы как призёры различных конкурсов: декоративно-прикладного искусства — «МастерОК», интеллектуального — «Ума палата», творческого — «Звёзды детства», а также «Спортивного Олимпа», и «Кулинарного мастерства».

Помимо конкурсной, для подростков подготовили деловую и туристическую программы. Дети побывали на заводах, в научных лабораториях вузов, посетили практические занятия в колледжах, встретились с политиками и общественниками. Они побывали в самых интересных местах столицы Башкирии.

Все мероприятия фестиваля транслировались на сайте проекта.

Напомним, проект «Вернуть детство» реализуется в ПФО с 2009 года под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Ключевые задачи проекта – охватить максимальное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru