В Уфе наградили победителей фестиваля «Вернуть детство»

В уфимском Государственном концертном зале прошло торжественное закрытие и награждение победителей фестиваля «Вернуть детство». Это мероприятие Приволжского федерального округа, в котором приняли участие 380 подростков из всех его 14 субъектов. Это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

С завершением фестиваля ребят поздравил и. о. первого вице-премьера правительства Башкирии Урал Кильсенбаев. «Мы создаём условия для развития детей, а вы делаете мир лучше. Надеюсь, каждый из вас нашёл здесь новых друзей из других регионов, и что вы когда-нибудь снова встретитесь в Уфе и вспомните эти дни», — сказал он. Урал Кильсенбаев наградил благодарностью руководителя благовещенского завода «Полиэф» Павла Романенко за постоянную поддержку фестиваля, которых проходит уже 15 лет.

Победителей награждали уполномоченная по делам несовершеннолетних в Башкирии Ольга Панчихина, чемпионка-шашистка и зампред комитета Госсобрания — Курултая РБ Тамара Тансыкужина, руководительница Ассоциации кулинаров и рестораторов РБ Наталья Чибрикина, замминистра спорта РБ Эльза Карамурзина, главный федеральный инспектор по РБ Алексей Касьянов.

Ребята получили дипломы и ценные призы как призёры различных конкурсов: декоративно-прикладного искусства — «МастерОК», интеллектуального — «Ума палата», творческого — «Звёзды детства», а также «Спортивного Олимпа», и «Кулинарного мастерства».

Помимо конкурсной, для подростков подготовили деловую и туристическую программы. Дети побывали на заводах, в научных лабораториях вузов, посетили практические занятия в колледжах, встретились с политиками и общественниками. Они побывали в самых интересных местах столицы Башкирии.

Все мероприятия фестиваля транслировались на сайте проекта.

Напомним, проект «Вернуть детство» реализуется в ПФО с 2009 года под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Ключевые задачи проекта – охватить максимальное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера и создать условия для успешного развития потенциала каждого ребенка.