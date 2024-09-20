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20 Сентября , 21:08

Уфимка стала участницей «Женского стендапа» на ТНТ

Пресс-служба ТНТ
Фото:Пресс-служба ТНТ

21 сентября в 23:00 на ТНТ стартует новый сезон юмористического шоу «Женский стендап», в котором женщины-комики шутят о том, что волнует вообще всех женщин на земле. Зрителей ждут не только новые имена, но и неожиданные повороты. Состав проекта пополнит 27-летняя уфимка Катя Котофеева.

Катя Котофеева – выпускница факультета философии и социологии БашГУ. В студенческие годы играла в КВН, а затем решила попробовать себя в стендапе. В 2022 году девушка принимала участие в 12 сезоне шоу Comedy Баттл, дойдя до полуфинала.

В тому же году Катя переехала в Москву и получила работу SMM-щика цветочного магазина, совмещая ее со стендап-выступлениями. Вскоре стендап начал приносить хорошие деньги, и девушка сосредоточилась только на нем.

Летом этого года Катя Котофеева стала выступать вместе с уже известными участницами шоу «Женский стендап» на ТНТ. Дебют уфимки в проекте состоится в субботу, 21 сентября, в 23.00.

Отметим, что в проекте выступает еще одна уроженка Башкирии – 34-летняя Карина Салихова из города Октябрьский.

Каким будет дебют уфимки в шоу «Женский стендап», смотрите 21 сентября в 23.00 на ТНТ.

Автор:Лейла Аралбаева
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