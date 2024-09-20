Радий Хабиров оценил ход реконструкции бывшего кинотеатра «Победа» в Уфе

В ходе рабочей поездки по Уфе Глава Башкирии Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции здания бывшего кинотеатра «Победа» в Черниковке. Это здание в стиле советского неоклассицизма, расположенное по ул. Первомайской, 41, было построено в 1948 году и признано объектом культурного наследия регионального значения. «Победа» долгое время являлась культурным центром и единственным кинотеатром Черниковки.

К концу 1990-х годов кинотеатр уже не работал по прямому назначению: помещения сдавались в аренду, в здании располагались магазины, аптека, информационное бюро, точка быстрого питания. В начале 2000-х здание отремонтировали, а проекционное, звуковое оборудование и экран – заменили. 20 октября 2000 года кинотеатр перешел в собственность коммерческой организации, а 23 июля 2017 года приостановил свою деятельность. В 2022 году его передали уфимскому Театру юного зрителя.

На капитальный ремонт здания из городского бюджета выделено 235,52 млн рублей. Подрядчики рассказали, что проектом предусмотрены перепланировка подвала, 1 и 2 этажей для организации помещений администрации и творческого коллектива театра, технических и складских помещений, устройство пандусов и лифта, восстановление утраченных элементов декора фасада, замена кровли, инженерных сетей.

После осмотра объекта Глава республики в расположенном поблизости сквере Ильича, пообщался с жителями Черниковки. Они поблагодарили его за большое внимание к благоустройству общественных пространств и дворов в северной части столицы.

«Мы осенью, наверное, после форума «Россия-спортивная держава», должны определиться с дальнейшими нашими планами благоустройства. Мэр сегодня рассказал, какие это планы. Надо все посчитать по финансам и определить приоритеты. Подчеркиваю, хотя 450-летие Уфы мы отпраздновали, но не будем останавливаться на дальнейшем формировании комфортной среды в нашей столице», - рассказал «Башинформу» Радий Хабиров.

Ранее информагентство рассказывало о перспективах дальнейшего благоустройства Уфы.