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20 Сентября , 08:01

Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию

Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию «Отцовское признание». О начале отборочного этапа объявила Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов».

Премия направлена на поддержку и признание вклада отцов в укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей в России.

Участником премии может стать любой житель России, который успешно реализовал или реализует культурные, образовательные и социальные инициативы на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Выдвинуть участника на премию могут другие люди, государственные или общественные организации.

Номинации:
«Литературное наследие»
«Художественное творчество»
«Музыка и танцы»
«Кино и театр»
«Научные труды и исследования в области демографии и культуры»
«Современный подход»
«Государственный подход»
«Муниципальный подход»
«Воспитатель будущего»
«Педагог-наставник»
«Мыслитель будущего»
 
Заявки на участие принимаются до 10 октября 2024 года включительно (до 23:59 по московскому времени) по электронной почте: [email protected]

Победители премии получат диплом и памятный подарок.

Церемония награждения пройдёт 18 октября 2024 года в Общественной палате РФ в Москве.

Ранее в Башкирии вручили общественную награду «Отцовская доблесть». 

Автор:Альфия Аглиуллина
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