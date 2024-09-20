Отцов из Башкирии приглашают номинироваться на национальную премию «Отцовское признание». О начале отборочного этапа объявила Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов».

Премия направлена на поддержку и признание вклада отцов в укрепление института семьи и продвижение традиционных семейных ценностей в России.



Участником премии может стать любой житель России, который успешно реализовал или реализует культурные, образовательные и социальные инициативы на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



Выдвинуть участника на премию могут другие люди, государственные или общественные организации.



Номинации:

«Литературное наследие»

«Художественное творчество»

«Музыка и танцы»

«Кино и театр»

«Научные труды и исследования в области демографии и культуры»

«Современный подход»

«Государственный подход»

«Муниципальный подход»

«Воспитатель будущего»

«Педагог-наставник»

«Мыслитель будущего»



Заявки на участие принимаются до 10 октября 2024 года включительно (до 23:59 по московскому времени) по электронной почте: [email protected]



Победители премии получат диплом и памятный подарок.



Церемония награждения пройдёт 18 октября 2024 года в Общественной палате РФ в Москве.

Ранее в Башкирии вручили общественную награду «Отцовская доблесть».