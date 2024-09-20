21-летняя уфимка станет героиней телевизионного проекта

Уфимка Мафтуна Абдиева станет героиней реалити-шоу «Новые Пацанки». Социальный проект стартовал 19 сентября на телеканале «Пятница!». Его участницы лишены родительской любви и понимания окружающих. Они являются заложницами неблагополучного окружения и образа жизни. Тринадцать девушек с непростыми судьбами придут на проект, чтобы проработать травмы прошлого и избавиться от зависимостей. Проект для них — последний шанс начать жить по-другому.

Среди участниц проекта оказалась девушка и 21-летняя Мафтуна Абдиева из столицы Башкирии. Девушка работает тренером по боксу и смешанным единоборствам. Она не принимает знаки внимания от мужчин и признается, что чувствует себя «пацаном». Недавно у Мафтуны появились проблемы с коленом, и из-за этого ей пришлось ограничить тренировки.

На проекте девушка хочет побороть свою агрессию, найти себя и преобразиться.

«Хочу выпустить наружу не Маф, а Мафтуну — она уже засиделась. Я даже не представляю, какая жизнь ждет меня впереди», — говорит она.

В этом году социальное реалити «Новые Пацанки» телеканала «Пятница!» выходит в обновленном формате. Девушки сначала отправятся не в Школу Леди, а на необитаемый остров, где им предстоит начать психологическую трансформацию в экстремальных условиях. Их ждет жизнь в диком лагере посреди джунглей, поиск и добыча еды, а также физические и психологические испытания в условиях дикой природы.

Наставником девушек во время жизни на острове станет блогер и ведущий Дмитрий Масленников.