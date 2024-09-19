В России запущен механизм для повышения качества капремонта МКД

Региональные операторы капремонта получили новый инструмент для повышения качества проводимых работ. Как пояснили в пресс-службе правительства РФ, компании, выигравшие конкурс на поставку материалов и оборудования для проведения капремонта в многоквартирных домах, получат право заключать контракт со встречными инвестиционными обязательствами.

Решение о возможности заключения таких спецконтрактов должны приниматься властями региона. В их рамках поставщики будут инвестировать собственные средства в создание, модернизацию и освоение производства материалов и оборудования, в том числе и высокотехнологичного, которые затем они будут поставлять для проведения капремонта.

В результате принятого решения регоператоры получат надежных поставщиков материалов и оборудования, а компании-поставщики обеспечат себе долгосрочный устойчивый спрос на продукцию.

Решение также позволит привлечь дополнительные инвестиции в развитие промышленного производства и обеспечить импортозамещение.