В Башкирии ремонтируют «фонящую» дорогу в Салаватском районе

В Салаватском районе ремонтируют участок дороги Мещегарово — Турнали — Мурсалимкино, проходящий через село Лагерево. Производство идёт по графику, но впереди ещё много работы — устройство тротуаров, электроосвещения и автобусных остановок, сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

Муниципальная дорога включена в перечень «фонящих» (программа, запущенная Главой республики Радием Хабировым в 2023 году). Эта дорога подвергается сильному разрушению из-за большегрузов, вывозящих щебень из Мурсалимкинского карьера. Текущей весной её пришлось закрывать, а добычу на карьере временно прекратить.

Летом другой участок этой дороги затопило паводковыми водами, поэтому здесь также ограничивали движение транспорта.