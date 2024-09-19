В Башкирии появились Рахимбой и Овсанна

В Башкирии назвали самые редкие и самые популярные имена малышей, появившихся на свет с 1 января по 18 сентября 2024 года. Список опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.

Так, самыми редкими женскими именами новорожденных стали Альвина, Овсанна, Эйлина, Нейля и Адилия. Мальчиков реже всего называли Насим, Ильфир, Эван, Антип, Рахимбой.

Наиболее популярными женскими именами оказались Амина (329), София (278), Эмилия (273), Ева (271), Арина (266). У мальчиков — Амир (412), Тимур (275), Марк (273), Артем (261), Эмир (261).

Ранее сообщалось, что в Год семьи в Башкирии уменьшилось количество разводов.