МЧС предупредил об ухудшении погоды в Башкирии

В МЧС республики предупредили об ухудшении погодных условий. 20 сентября по Башкирии ожидаются грозы, в южных районах заморозки до -2, на отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость 500 м и менее.

По информации Башгидрометцентра в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по республике кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +5, +10°, в южных районах республики заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +15, +20°.