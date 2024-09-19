Новости Башкортостана и Уфы
92.7
+1.03
103.25
+1.21
74.69
-0.19
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
19 Сентября , 22:05

МЧС Башкирии в сезон холодов напомнил правила пожарной безопасности

пресс-служба Главного управления МЧС по РБ
Фото:пресс-служба Главного управления МЧС по РБ

Днем тепло, вечером и ночью уже нет. Все ближе сезон топки печей. И здесь важно заранее повторить правила пожарной безопасности, напомнили в МЧС республики.

  • Перед началом отопительного сезона нужно уже сейчас проверить и отремонтировать печи, дымоходы очистить от сажи и побелить. На побеленной печи легче обнаружить неисправности и трещины, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.
  • Для защиты пола перед топкой печи нужно предусмотреть металлический предтопочный лист.
  • Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняемые и горючие жидкости.
  • Во избежание отравления угарным газом нельзя закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.
  • Топить печь следует 2-3 раза в день по 1,5 часа и не допускать перекала.

Вследствие пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей за прошлый осенне-зимний период погибло 14 человек. В наших силах не допустить новых пожаров и новых трагедий.

Автор:Рустем Сагитов
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru