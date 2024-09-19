МЧС Башкирии в сезон холодов напомнил правила пожарной безопасности

Днем тепло, вечером и ночью уже нет. Все ближе сезон топки печей. И здесь важно заранее повторить правила пожарной безопасности, напомнили в МЧС республики.

Перед началом отопительного сезона нужно уже сейчас проверить и отремонтировать печи, дымоходы очистить от сажи и побелить. На побеленной печи легче обнаружить неисправности и трещины, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.

Для защиты пола перед топкой печи нужно предусмотреть металлический предтопочный лист.

Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняемые и горючие жидкости.

Во избежание отравления угарным газом нельзя закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.

Топить печь следует 2-3 раза в день по 1,5 часа и не допускать перекала.

Вследствие пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей за прошлый осенне-зимний период погибло 14 человек. В наших силах не допустить новых пожаров и новых трагедий.