МЧС Башкирии в сезон холодов напомнил правила пожарной безопасности

Днем тепло, вечером и ночью уже нет. Все ближе сезон топки печей. И здесь важно заранее повторить правила пожарной безопасности, напомнили в МЧС республики.
- Перед началом отопительного сезона нужно уже сейчас проверить и отремонтировать печи, дымоходы очистить от сажи и побелить. На побеленной печи легче обнаружить неисправности и трещины, которые могут привести к пожару, так как на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.
- Для защиты пола перед топкой печи нужно предусмотреть металлический предтопочный лист.
- Запрещается применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняемые и горючие жидкости.
- Во избежание отравления угарным газом нельзя закрывать заслонку трубы прежде, чем в топке прогорят все угли и не будет видно голубого пламени.
- Топить печь следует 2-3 раза в день по 1,5 часа и не допускать перекала.
Вследствие пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей за прошлый осенне-зимний период погибло 14 человек. В наших силах не допустить новых пожаров и новых трагедий.