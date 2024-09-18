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18 Сентября , 17:14

В России в тестовом режиме запустили реестр электронных повесток

скриншот Единого реестра электронных повесток
Фото:скриншот Единого реестра электронных повесток

В России в тестовом режиме запустили сайт Единого реестра воинского учета, через который в дальнейшем планируется отправлять призывникам повестки для явки в военкоматы. Сейчас на портале размещено сообщение о том, что «в настоящее время проводится Единая проверка реестра воинского учета в Рязанской области, Сахалинской области, Республике Марий Эл».

Авторизоваться в личном кабинете мужчины смогут с помощью подтвержденной учетной записи на Госуслугах через ЕСИА. На сайте перечислены: способы рассылки повесток; условия, при которых повестка считается врученной; ограничительные меры, действующие при неявке в военкомат в указанные в повестке сроки.

Так, повестка будет автоматически считаться врученной спустя 7 дней после размещения в реестре. Уже в день ее появления будет запрещен выезд из России. Если не прийти в военкомат в назначенную дату, также запретят: управлять транспортом; регистрировать транспорт и недвижимость; получать кредиты и займы; регистрироваться в качестве ИП или самозанятого. Все ограничения снимут в течение суток после явки в военкомат.

Как ранее писал «Башинформ», президент России подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток. Согласно нововведениям, помимо бумажных повесток, граждане начнут получать электронные оповещения. Их могут направлять военнообязанным в письменной форме под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Автор:Ляйсан Закирова
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