Соцфонд Башкирии автоматически начислит надбавки к пенсиям

С января 2025 года Отделение Социального фонда Башкортостана будет направлять компенсации по уходу за пенсионерами старше 80 лет и инвалидами 1 группы без заявлений. Размер надбавки — 1380 рублей с учетом уральского коэффициента. Надбавка будет ежегодно индексироваться вместе с пенсией.

Пока для получения выплаты нужно заявление.

«Сегодня выплаты в размере 1380 рублей получают люди, которые ухаживают за инвалидами I группы или пенсионерами, достигшими возраста 80 лет. Выплаты назначаются по заявлению неработающих граждан, осуществляющих уход, при наличии письменного подтверждения от того, за кем ухаживают. Деньги начисляются вместе с пенсией человека, за которым осуществляется уход», — сообщили в Отделении СФР по Башкирии.

На сегодняшний день СФ выплачивает компенсации по уходу за 88 тысячами нетрудоспособных граждан старше 80 лет.