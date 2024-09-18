Из Уфы в Шарджу с 3 октября возобновляются авиарейсы. Компания Air Arabia восстанавливает программу полетов из столицы Башкортостана в город в Объединенных Арабских Эмиратах. Рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

На маршруте перевозчик задействует самолеты Airbus A320 на 174 пассажирских места.

Вылеты из Уфы запланированы в 01.30 по местному времени. Путь до аэропорта Шарджи займёт 4 часа 45 минут, сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

Ранее рейс из Москвы не долетел до Уфы из-за задымления на борту.