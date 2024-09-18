Х Уфимский международный марафон готовится принять 10 тысяч бегунов

В столице Башкирии 22 сентября состоится ставший уже традиционным и любимым для любителей спорта юбилейный Х Уфимский международный марафон. Уфимцы и гости города давно считают этот забег своим праздником, причём не только спортивным, но и семейным. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказали организаторы марафона.

В этом году в марафоне планируется участие более 10 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году на дистанции на улицах Уфы вышли порядка 7 тысяч марафонцев. Среди тех, кто выйдет в ближайшее воскресение на стартовую линию, будут и бегуны из 43 регионов России, а также 45 стран, в том числе Японии, Таиланда, Нидерландов, Бразилии, Шри-Ланки.

Надо отметить, что Уфимский международный марафон победил в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Республики Башкортостан для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий.

И.о. министра спорта Башкирии Руслан Хабибов сказал, что уфимский марафон каждый год наращивает обороты и расширяет горизонты. В 2024 году на проведение марафона выделено 4 849 040 рублей. Он подчеркнул, что в Уфе за последние пять лет состоялся ряд крупных международных спортивных мероприятий и республика вкладывается, в том числе, и такие спортивные события, как уфимский марафон.

«Мы поддерживаем уфимский марафон. Его организация – это результат командной работы – правительства, представителей спорта, журналистов, ‒ сказал Руслан Хабибов. ‒ Казалось бы это и спортивное событие, но, с другой стороны, в нем принимают участие наряду с горожанами профессиональные спортсмены, деятели искусств, политики. Они подают положительный пример того, как надо заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни и стремиться к победе. Это важно для молодёжи и подрастающего поколения. Кроме того, важно, что такие мероприятия все ждут. Все больше и больше людей с радостью ждут марафон для того, чтобы прийти на него с семьями, родителями, друзьями, единомышленниками. И с каждым годом их число увеличивается».