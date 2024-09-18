Х Уфимский международный марафон готовится принять 10 тысяч бегунов

В столице Башкирии 22 сентября состоится ставший уже традиционным и любимым для любителей спорта юбилейный Х Уфимский международный марафон. Уфимцы и гости города давно считают этот забег своим праздником, причём не только спортивным, но и семейным. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказали организаторы марафона.
В этом году в марафоне планируется участие более 10 тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году на дистанции на улицах Уфы вышли порядка 7 тысяч марафонцев. Среди тех, кто выйдет в ближайшее воскресение на стартовую линию, будут и бегуны из 43 регионов России, а также 45 стран, в том числе Японии, Таиланда, Нидерландов, Бразилии, Шри-Ланки.
Надо отметить, что Уфимский международный марафон победил в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета Республики Башкортостан для организации и проведения физкультурно-массовых мероприятий.
И.о. министра спорта Башкирии Руслан Хабибов сказал, что уфимский марафон каждый год наращивает обороты и расширяет горизонты. В 2024 году на проведение марафона выделено 4 849 040 рублей. Он подчеркнул, что в Уфе за последние пять лет состоялся ряд крупных международных спортивных мероприятий и республика вкладывается, в том числе, и такие спортивные события, как уфимский марафон.
«Мы поддерживаем уфимский марафон. Его организация – это результат командной работы – правительства, представителей спорта, журналистов, ‒ сказал Руслан Хабибов. ‒ Казалось бы это и спортивное событие, но, с другой стороны, в нем принимают участие наряду с горожанами профессиональные спортсмены, деятели искусств, политики. Они подают положительный пример того, как надо заниматься физкультурой и спортом, вести здоровый образ жизни и стремиться к победе. Это важно для молодёжи и подрастающего поколения. Кроме того, важно, что такие мероприятия все ждут. Все больше и больше людей с радостью ждут марафон для того, чтобы прийти на него с семьями, родителями, друзьями, единомышленниками. И с каждым годом их число увеличивается».
Организаторы подготовили сертифицированную трасса с минимальными перепадами высот, которая проходит через исторический центр Уфы.
Директор Уфимского международного марафона Дмитрий Бабин заверил, что бегуны, впервые принимающие участие в забеге, будут приятно удивлены, поскольку каждая дистанция для них станет своего рода экскурсией вдоль старинных домов, памятников архитектуры и современных арт-пространств.
«Титульная дистанция составит 42 км. На неё выйдут самые подготовленные, которые целенаправленно тренируются для участия в марафоне. Также можно выбрать дистанцию по своим силам и амбициям. Их длина составит 2 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Пройти любую дистанцию можно и по-скандинавски. Попробовать свои возможности смогут и дети, для них старты отдельные. Старт детскому забегу, в котором ожидается более 600 юных участников в возрасте до 9 лет, будет дан 21 сентября», ‒ сказал Дмитрий Бабин.
Он добавил, что традиционно каждого бегуна ждут стартовые пакеты с футболками и подарками от партнеров.
Уфимский международный марафон объединит жителей всех возрастов и привлечет спортсменов из разных уголков страны, отметили организаторы марафона. Будет достигнута самая главная цель ‒ популяризация физкультуры и пропаганда здорового образа жизни, а также продвижение спортивной истории Уфы.
Будущие участники марафона могут зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия ufamarafon.ru.
Организаторы особо подчеркнули, что спортивное событие станет праздником для всех уфимцев и гостей столицы. В этот день их ожидает яркая концертная программа, а также мастер-классы и общение на стадионе «Динамо». 21 сентября, накануне страта, на творческой площадке АРТ-Квадрата состоится спортивно-городской саммит «Город. Спорт. Люди», в котором обсудят особенности проведения спортивно-зрелищных мероприятий в разных регионах России и тенденции их развития.
Кроме того, в рамках марафона будет организован сбор средств в поддержку благотворительного фонда или конкретного человека. В прошлом году в рамках акции «Бегу-помогу» бегуны собрали более 2 млн рублей.