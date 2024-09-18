Дети смогут учить башкирский в мобильной юрте «Мухит»

В Башкирии реализуется проект по созданию детской развивающей мобильной юрты «Мөхит» (перевод: среда, окружение). В текущем году он выиграл грант Главы Башкирии по линии сохранения и развития башкирского языка на сумму 2,3 млн рублей. Проект разработали одноимённое АНО и бурзянское АНО по сохранению и развитию этнокультурного наследия «Умай». Программа рассчитана на детей и подростков 5-14 лет и, согласно условиям конкурса, должна быть выполнена в период с июля 2024 по май 2025 года.

Как пояснили в организациях, мобильная юрта «Мөхит» задумана как место, где говорят на башкирском.

«На данный момент в Уфе отсутствуют центры, уголки, пространства для детей с башкирской средой. Нет развивающих и развлекательных комнат с башкирским уклоном в общественных местах, в развлекательных комплексах, домах культуры, где родители могли бы оставлять детей на мастер-классы или на настольную игру. Приобщение в раннем возрасте к культуре, языку, истории своего народа через такие пространства поможет сформировать у детей патриотизм, желание изучать родную речь», — отметила руководительница Фонда сохранения и развития башкирского языка Гульназ Юсупова.

Стараясь решить эту проблему, активисты придумали идею мобильной юрты, создающей такую башкирскую среду, которая будет «кочевать» по разным праздникам, форумам, фестивалям, школам и детским садам.

Собираясь в юртах, дети смогут в увлекательной и непринужденной форме, а главное — в современных условиях, изучать башкирский язык. Создатели рассчитывают, что нахождение в игровой среде позволит выйти из шаблонов, диктуемых стандартными образовательными учреждениями.

Внешне «Мөхит» будет выглядеть как полу-юрта, стены которой украшены традиционными предметами башкирского быта: коврами, сундуком, национальной одеждой, луком и стрелами, войлоком.

«Ведь родной язык необходим не только как средство общения и познания окружающей действительности, но и как средство фиксации, сохранения национальных культурных традиций», — отметил руководитель проекта Айбулат Ямилов.

Внутри юрты оснащаются экраном, звуковой аппаратурой (микшером, колонками и микрофонами), столами и стульями для проведения мероприятий. Там будут все необходимые дидактические пособия, раздаточный материал и развлекательные игры на башкирском языке. Проект предусмотрен для любого вида активностей: в юрте можно проводить лекции, мастер-классы, практические занятия, игры или уроки башкирского языка.

На начальном этапе проект предусмотрен для реализации только в Уфе. Как пояснили в Фонде, в рамках гранта проведут 10 выездов на разные локации столицы с ознакомительной программой, участниками которой станут не менее 3 тысяч детей. У мобильной юрты будет сайт, где школы и детсады смогут подать заявку на выезд мобильной юрты.

Всего в 2021–2024 годах Фонд по сохранению и развитию башкирского языка совместно с другими НКО и АНО реализовывал на средства грантов Главы Башкортостана 16 проектов, связанных с популяризацией языка и его внедрением в современную жизнь. Радий Хабиров придаёт большое значение этому процессу. В ходе V Всемирного курултая башкир он потребовал прекратить заставлять детей изучать родные языки. Вместо этого «нужно сделать башкирский язык востребованным и модным», сказал руководитель республики.