Новости Башкортостана и Уфы
91.43
+0.29
101.51
+0.23
73.7
0
3+ °C
Ясно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
17 Сентября , 14:11

В Уфе рассказали о торжествах в честь Дня республики

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Уфе рассказали о торжествах в честь Дня Республики Башкортостан. Подробности предстоящих празднеств сегодня обсуждали на совещании в городской администрации. 

Основные мероприятия, по традиции, состоятся 11 октября и начнутся с торжественной церемонии возложения цветов к Монументу Дружбы. Главное городское мероприятие пройдет на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром. Перед жителями выступят творческие коллективы города и известные артисты республики. 

Одним из наиболее ярких и массовых событий станет заключительный этап фестиваля водного спорта «450 весел», который состоится 5 октября. Участники из Башкортостана и соседних регионов на байдарках, каяках, катамаранах, рафтах, плотах, сапсёрфах преодолеют расстояние по реке Белой от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до «Поляны Здоровья» в спортивной школе олимпийского резерва по биатлону РБ.

11 октября горожан и гостей столицы также приглашают на конно-спортивные бега и скачки на ипподроме «Акбузат». Активно будет задействована тропа здоровья «Уфимское ожерелье». Так, в обновленном парке Лесоводов состоятся открытые соревнования по скандинавской ходьбе «Быстрые башмачки». Принять участие в них может любой желающий. Также пройдут соревнования по маунтинбайку.

Ко Дню республики приурочены легкоатлетические кроссы, которые пройдут в сквере 50-летия Победы и парке «Кашкадан».

Со 2 по 10 октября учреждения по молодежной политике проведут мастер-классы, беседы, конкурсы рисунков, концертные программы.

Кроме того, в рамках подготовки ко Дню республики ведется очистка улично-дорожной сети, покос травы, мойка отбойников и шумозащитных экранов, вывоз мусора. Организованы дополнительные работы по благоустройству.

В мэрии уточнили, что в праздничные дни в городе будет организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе, работников пожарной охраны и спасателей.

Автор:Альфия Аглиуллина
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru