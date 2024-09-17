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17 Сентября , 16:40

Самолет Новый Уренгой - Уфа объявил сигнал «Тревога»

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Самолет Новый Уренгой — Уфа днем 16 сентября объявил сигнал «Тревога». Как сообщается в телеграм-канале «Авиаинцидент», при подготовке к посадке экипаж воздушного судна доложил, что не загорелась сигнализация о выпуске левой стойки шасси, и принял решение об уходе на второй круг.

Самолет проследовал в зону ожидания над «Юниформ» на высоте 5000 футов. Статус «Бедствия» и «Срочности» не объявлял. Позже экипаж принял решение о посадке на аэродром Уфы, затем был объявлен сигнал «Тревога». Между тем, самолет благополучно приземлился и самостоятельно зарулил на стоянку. Известно, что эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «ЮТэйр».

Автор:Дарья Субботина
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