Прокуратура Башкирии проверяет информацию о нехватке автобусов

Прокуратура Октябрьского района г. Уфы проводит проверку информации, размещенной в СМИ, о нехватке автобусов для перевозки детей до школы в с. Нагаево. Также надзорное ведомство заинтересовалось нарушениями при организации образовательного процесса.

Прокуратура проверит исполнение законодательства об образовании, в том числе соблюдение прав и законных интересов учащихся, даст правовую оценку действиям ответственных должностных лиц по обеспечению транспортной доступности в населенном пункте.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба ведомства.