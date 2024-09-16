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16 Сентября , 13:17

Радий Хабиров встретится с пациентами выездных бригад медиков

Глава Башкирии Радий Хабиров намерен встретиться с пациентами, которые прошли обследование в рамках программы «Здоровая республика — здоровый регион». Об этом он сказал и.о. министра здравоохранения региона Айрату Рахматуллину на оперативном совещании правительства в ЦУРе.

«Я бы очень хотел с ними увидеться. Найдите именно тех, которые покажут мне объективную картину. Скажут, что не нравится, с чем сталкиваются. Может придётся „ломать“ поведенческие типы людей, чтобы они активнее заботились о своём здоровье. Необходим представительный разговор, чтобы на его основании мы приняли дальнейшее решение», — отметил Радий Хабиров.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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