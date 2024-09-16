Повар из Уфы пришла на кастинг в кулинарный проект «Битва шефов»

Повар из Уфы — 46-летняя Альбина Ташбулатова — пришла на кастинг четвертого сезона проекта «Битва шефов», кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Она принесла традиционное татарское блюдо «Бэлеш» из мяса, картошки и лука.

Если Альбине Ташбулатовой удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок, сообщили в пресс-службе телеканала.

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