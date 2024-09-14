Синоптики сообщили о погоде в Башкирии в выходные

В Башкирии завтра, 15 сентября, Башгидромет прогнозирует переменную облачность. Ночью местами по республике пройдут небольшие дожди, днём так же возможны осадки, но не существенные. Ветер северный, ночью его скорость составит 2-7 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8,+13°, по востоку до +3°, днём +18,+23°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром будет туман, видимость 500 метров и менее.



В Уфе завтра тоже будет облачно. В столице существенных осадков не ожидается. Ветер северный, ночью 2-7 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11,+13°, на окраинах до +8°, днем +21,+23°.