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13 Сентября , 11:16

В Уфе в связи перекладкой инженерных сетей ограничат движение по ряду улиц

В Уфе снова будут перекрывать улицы. По информации столичной мэрии, в нескольких районах города в связи с проведением работ, связанных с инженерными сетями, будет ограничено движение транспорта.

Так, до 15 сентября  полностью перекроют участок ул. Бессонова — от ул. Комсомольской, 8 до Бессонова, 18.

До 20 сентября частично ограничено движение по бульвару Хадии Давлетшиной — от дома № 3 до пересечения с проспектом Октября.

С 14 сентября до 1 октября частично ограничат проезд по четной стороне ул. Пархоменко — от бульвара Ибрагимова до ул. Краснодонской.

С 14 по 25 сентября перекроют движение на половине проезжей части по ул. Бородинской — рядом с домом № 24.

Городские службы рекомендуют уфимцам и гостям города учитывать ограничения при планировании поездок.

Автор:Альфия Аглиуллина
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