Молодые ученые Башкирии создадут «Научную открытку»

В межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ состоялось первое осеннее заседание Клуба молодых ученых (КМУ). Участники обсудили создание нового флагманского проекта в сфере научных коммуникаций - «Научная открытка», который станет самобытной альтернативой привычным форматам общения и продвижения. После успешного внедрения нового формата в республике опыт планируют распространить на другие регионы, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Проект молодых ученых из Башкирии призван стать заменой современным молодежным форматам научной коммуникации, многие из которых пришли с Запада.

Клуб молодых ученых создан на базе Евразийского НОЦ в феврале 2024 года. Миссия организации - объединить молодых ученых и аспирантов из разных университетов и научных организаций республики и внедрять результаты их исследований в экономику России. Сейчас в составе клуба более 110 человек – в рамках первого осеннего заседания его новыми участниками стали еще 15 молодых ученых. В планах увеличить количество членов КМУ до 200. В клуб принимают аспирантов и молодых ученых вузов, научных организаций, а также индустриальных партнеров Евразийского НОЦ. Подать заявку на вступление в КМУ можно на сайте.

Напомним, что строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ ведется по поручению президента РФ и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.

Глава Башкирии Радий Хабиров оказывает большую поддержку научному сообществу, в том числе молодым ученым республики.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши лучшие ребята поступали в башкирские университеты, занимались исследованиями здесь. Из бюджета республики на прямые меры поддержки науки ежегодно направляем 500 млн рублей, — отмечал Радий Хабиров. — Благодаря нашим грантам в этом году улучшат свои жилищные условия 63 молодых учёных, 236 пройдут стажировки в лучших вузах России и дружественных стран».

Как ранее сообщал «Башинформ», среди задач, поставленных Радием Хабировым правительству республики до 2030 года, – дальнейшее укрепление инфраструктуры сферы образования. За пять лет республика должна завершить программу модернизации школ, принять участие в стартующей в следующем году программе капитального ремонта детских садов, продолжить программу ремонта и оснащения колледжей. В 2024 году будут сданы Геномный центр и «Школа-21», а в ближайшие три года должен принять первых студентов межвузовский студенческий кампус. Радий Хабиров поручил правительству принять активное участие в федеральной программе капитального ремонта общежитий, обеспечить комфортные условия для проживания студентов всех вузов республики.

Кроме того, Башкирия приступает к реализации своей программы научно-технологического развития. В связи с этим планируется увеличить долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте до двух процентов. Сейчас этот показатель составляет полпроцента. Республика запустит не менее пяти собственных линий разработки высокотехнологичных товаров и услуг, разработает и передаст в производство не менее 300 новых передовых производственных технологий по приоритетным направлениям: фотоника и микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, химия, генетика, медицина, IT-технологии.