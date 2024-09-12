Жители Башкирии могут увидеть северное сияние

В ночь на 13 сентября на Земле ожидается довольно сильная магнитная буря, возможны северные сияния, сообщили в Институте космических исследований РАН. Моделирование последнего выброса плазмы показало, что удар придётся по Земле с вероятностью 99,9%. Ошибка может быть только во времени прихода солнечных масс и в силе удара.

По расчётам, буря начнётся около полуночи по уфимскому времени. Пик ожидается в 5-6 часов по Уфе, когда до Земли дойдет плотное ядро облака. В это время и могут произойти северные сияния. Текущим летом атмосферное явление перестало быть редкостью в небе над Башкирией. Жители видели его уже несколько раз.

Сила бури пока ожидается умеренная: 1-2 по 5-балльной школе или 5-6 по 10-балльной.

Северное сияние было замечено в Башкирии и ровно год назад.