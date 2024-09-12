В Уфе двое пенсионеров лишились крупных сумм

Двое уфимских пенсионеров стали жертвами крупного обмана. По информации мэрии, преступники убеждают пожилых людей устанавливать на смартфоны приложения, с помощью которых якобы можно получить льготы при оплате тарифов за электроэнергию.

Так, 66-летнему уфимцу аферисты представились как сотрудники энергосбыта и предложили оформить льготный тариф на услуги ЖКХ. Когда уфимец согласился, аферисты убедили его установить на телефон приложение «Энергосбыт».

После манипуляций по указке мошенников в приложении пенсионер предоставил преступникам доступ к своему банковскому счету и лишился почти 1 млн рублей личных накоплений.

В аналогичную ситуацию попала 76-летняя уфимка. После телефонного общения с аферистами на тему тарифов ЖКХ и манипуляций со своим телефоном у нее со счета списались накопленные 560 тыс. рублей.

«Не устанавливайте никаких приложений по советам незнакомых людей, кем бы они ни представлялись. Не используйте функцию демонстрации экрана в общении с неизвестными. Поговорите со своими пожилыми родственниками и знакомыми: предупредите их, что ни в коем случае нельзя совершать действия с телефоном под диктовку неизвестных», — напомнили в МВД Башкирии.

Всего за минувшие сутки ущерб жителям республики от телефонного мошенничества составил 8 млн рублей.