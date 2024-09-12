В Башкирии четверо братьев стали защитниками Родины

Глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев в своих соцсетях рассказал о семье Саляховых, воспитавших четверых сыновей, которые стали защитниками Отечества.

Старший — Игорь, служил на СВО, получил контузию. Вернувшись домой и преодолев немало трудностей, он начинает новое дело и новую жизнь.

Близнецы Виталий и Валерий участвовали в сложных операциях в горячих точках.

Их младший брат Кирилл — разведчик, с первых дней специальной военной операции находится в гуще событий. За три года службы он ни разу не виделся с братьями, и вот, наконец, всем им удалось собраться в родительском доме.

Наталья и Виктор Саляховы сейчас на заслуженном отдыхе. В этом году они отмечают 40 лет совместной жизни.