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12 Сентября , 22:02

В Башкирии четверо братьев стали защитниками Родины

соцсети Салавата Гильмиева
Фото:соцсети Салавата Гильмиева

Глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев в своих соцсетях рассказал о семье Саляховых, воспитавших четверых сыновей, которые стали защитниками Отечества.

Старший — Игорь, служил на СВО, получил контузию. Вернувшись домой и преодолев немало трудностей, он начинает новое дело и новую жизнь.

Близнецы Виталий и Валерий  участвовали в сложных операциях в горячих точках.

Их младший брат Кирилл — разведчик, с первых дней специальной военной операции находится в гуще событий. За три года службы он ни разу не виделся с братьями, и вот, наконец, всем им удалось собраться в родительском доме.

Наталья и Виктор Саляховы сейчас на заслуженном отдыхе. В этом году они отмечают 40 лет совместной жизни. 

 

соцсети Салавата Гильмиева
Фото:соцсети Салавата Гильмиева
Автор:Элина Ахметова
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