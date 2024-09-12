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12 Сентября , 14:53

Terle Park вошел в ТОП-5 жилых комплексов по потребительским качествам в Башкортостане

Единый ресурс застройщиков опубликовал общероссийский ТОП жилых комплексов на сентябрь 2024 года. Уфимский Terle Park от ГК «Садовое кольцо» занял четвертую строчку рейтинга по потребительским качествам в категории «Высотные дома комфорт-класса» в Республике Башкортостан.

ГК «Садовое кольцо»
Фото:ГК «Садовое кольцо»

ЕРЗ.РФ регулярно оценивает все возводимые в РФ жилые комплексы. Объективный рейтинг портала на основе более сотни параметров служит ориентиром для покупателей нового жилья по всей стране.

«Современный подход к строительству — это забота о том, чтобы каждый, кто приобретает квартиру в нашем комплексе, получал максимум: не только удобное место для жизни, но и комфортное окружающее пространство, безопасность и разнообразные возможности отдыха и развлечений. Высокая независимая оценка потребительских качеств наших ЖК подтверждает правильность избранной стратегии», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

В Уфе ГК «Садовое кольцо» строит новый квартал Terle Park из шести разновысотных корпусов  в Кировском районе на улице Авроры, на границе города и леса. 

Проект предполагает создание 3,32 га комфортной обустроенной территории. Внутри ЖК будет прогулочный бульвар, который станет эпицентром культурной жизни района. Здесь будет все, чтобы отлично провести день с семьей или друзьями: от уединенных аллей до магазинов и досуговых центров. К тому же Terle Park станет одной из жемчужин «Уфимского Ожерелья» пешеходного экопути, который проходит через весь Уфимский полуостров.

Среди потребительских качеств ЖК, заслуживших высокую оценку, паркинг в стилобате, закрытый двор, входы на уровне земли, колясочные на первом этаже, просторные келлеры и лобби с лаундж-зонами, а также планировки квартир геометрически правильных форм без лишних углов и выступов. В жилых помещениях заложены места для хранения вещей, ниши для шкафов и гардеробных, комнаты спланированы с учетом стандартных размеров мебели, площади квартир от 28,34 до 140,26 кв. м.

Сегодня в домах первой очереди строительства завершаются монолитные работы, ведутся работы по кирпичной кладке и устройству внутренних инженерных сетей. Строители приступили к устройству кровли и светопрозрачных конструкций фасада. Кроме того, ведется устройство наружных инженерных сетей. В домах второй очереди строительства ведутся монолитные работы и устройство кирпичной кладки. Здесь также идет устройство монолитных конструкций в стилобатной части здания.

Срок сдачи домов 1-й очереди ЖК IV квартал 2025 года, домов 2-й очереди III квартал 2026 года.

ГК «Садовое кольцо»
Фото:ГК «Садовое кольцо»
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