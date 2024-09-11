В Башкирии в рамках программы капремонта планируют обновить 159 детсадов

Башкирия подала в минпросвещения РФ дополнительную заявку на ремонт школ в 2025, 2026, 2027 годах. Всего в этот период планируется отремонтировать 360 школьных зданий. Кроме того, подготовлена заявка на капитальный ремонт детских садов на 2025–2027 годы. Республика уже подала заявку на участие в ней, включив в неё 159 детсадов.

Важно, что программа предполагает ремонт не только крупных городских дошкольных учреждений. Планируется, что материальное и техническое обновление ждет и маленькие сельские детские сады.

Как сообщили «Башинформу» в управлении образования администрации Абзелиловского района, в предварительный список по республике включены 4 детских сада района. Это детский сад «Березка» с бассейном в селе Аскарово, а также дошкольные учреждения в селах Ташбулатово, Янгельское и Красная Башкирия.

«В 2020 году в в нашем районе заработал совмещенный со школой новый детский сад в деревне Тупаково на 60 мест, после капитального ремонт вновь принял детей садик в селе Самарское. К началу следующего учебного года мы ждем окончание строительство многопрофильной полилингвальной школы с музыкальным блоком на 850 мест в райцентре, совмещенной с дошкольной группой „Хазина“ на 160 детей. Особенностью этой группы, станет доступность для маломобильных детей и детей с ОВЗ», — рассказала «Башинформу» начальник управления Василя Абсадиева.

Напомним, президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию озвучил планы по капитальному ремонту школ и детсадов. Он отметил, что программа капремонта школ в РФ будет завершена к 2030 году, после чего они будут ремонтироваться уже в плановом порядке. В целом на эти цели будет выделено более 400 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Башкортостан вошел в число лидеров среди регионов России по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов за 2019–2023 годы и удостоен награды правительства Российской Федерации.

«Все наши усилия приводят к тому, что качество образования в наших школах улучшается. Это в том числе следствие большой работы, которую мы вместе с вами проводим по развитию материальной базы нашей системы образования. В этом году мы сдадим еще три школы — это образовательный центр „Йондоз“ в Уфе, школа на 1225 мест в селе Иглино Иглинского района и средняя школа № 5 на 500 мест в Туймазах. При этом в рамках концессионных соглашений мы строим семь больших школ. Благодаря президентской программе за два года мы капитально отремонтировали 140 зданий школ для 53 тысяч детей. На эти цели из федерального бюджета направили 6,5 млрд рублей, еще чуть больше 1 млрд рублей добавила республика. В этом году мы приступили к ремонту 31 школы, из них шесть откроют двери уже в этом учебном году, а 25 — на следующий год», — отметил Радий Хабиров, выступая на республиканском августовском педсовете.