В Башкирии за 3 года отремонтируют 216 км «фонящих» дорог

На "Транспортном часе" под руководством Главы Башкирии обсуждалась реализация программы «фонящих» дорог. Напомним, её запустили по инициативе Главы республики в 2023 году.

Всего в 2024–2026 годах планируют отремонтировать 80 участков дорог общей протяжённостью 216 км. В том числе это пять мостов на территории 30 муниципалитетов.

Так, в 2024 году будет завершён ремонт 51 участка трасс протяжённостью 104 км.

В числе крупнейших объектов: дороги Сибай – Акъяр в Баймакском и Хайбуллинском районах, Иглино – Кальтовка в Иглинском районе, Янаул – Старый Курдым в Янаульском районе, Новые Маты – Рсаево в Илишевском районе.

Работы ведут в соответствии с установленным графиком. Глава республиканского минстранса Любовь Минакова сообщила, что строители отремонтировали 15 объектов.

Кроме того, в 2024 году планируют привести в порядок 20 подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). Общая протяжённость участков – 26,5 км с охватом 72 СНТ.

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил подготовить конкретный перечень «фонящих» дорог на 2025 год.