В Башкирии водолазы обследовали 16 тыс. кв.м. акватории Белой в поисках ребенка

В Башкирии спасатели продолжают поиски 7-летнего ребенка, пропавшего из провалившегося в воду автомобиля.

Напомним: 8 сентября в Бирске на правом берегу реки Белая под воду ушел УАЗ с 5 пассажирами. 2 мужчин, мальчик 7 лет и девочка 8 лет выбрались из машины самостоятельно. К сожалению, ещё один 7-летний мальчик выбраться не успел.

После извлечения машины из воды, ребенка в ней не оказалось.

Накануне, 9 сентября, спасатели МЧС России совместно с госкомитетом РБ по ЧС вели поиски с раннего утра и до позднего вечера. Три водолазные группы обследовали 16000 квадратных метров акватории реки, в том числе с помощью зацепного устройства. Также обследовано несколько километров акватории и береговой линии реки.

«К сожалению, ребёнок пока не найден. Поиск продолжается», — сообщили в ведомстве.