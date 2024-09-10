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10 Сентября , 10:05

ГК «Солар»: Число DDoS-атак на Поволжье за год выросло в шесть раз

Количество DDoS-атак на Приволжский федеральный округ в I полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло в шесть раз – до 47 тысяч.

Регион занял третье место среди наиболее атакуемых в России, уступив лидерство Москве и Уралу. Это следует из отчета ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности») на основании анализа DDoS-атак, отраженных сервисом Anti-DDoS платформы Solar MSS. В выборку попало 700 организаций из различных отраслей.

Рост количества DDoS-атак может быть связан с ростом экономической активности и развитием инфраструктуры в регионе. Больше всего атак в Поволжье пришлось на отрасль энергетики (35%), которая прямым образом влияет на экономику и безопасность страны. Также в регионе хакеры чаще всего атаковали государственные организации (23%), телеком (18%) и сельскохозяйственные структуры (9%).

На первом месте по количеству DDoS-атак по традиции — Москва (150 тыс. DDoS-атак), на втором — Урал (50 тыс.). Четвертую строчку в топе наиболее атакуемых регионов заняла Сибирь (24 тыс.), а пятое место разделяют Северо-Западный и Южный федеральные округа (по 19 тыс.).

Общее количество DDoS-атак на российские организации в I полугодии 2024 выросло до 355 тысяч — это на 16% больше, чем за весь 2023 год. При этом максимальная мощность одной атаки выросла почти в 7 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 1,2 Тбит/с, а максимальная продолжительность снизилась более чем в три раза, до 35 дней. Это означает, что сегодня хакеры оснащены более мощными ботнетами для проведения DDoS-атак, при этом они стали выбирать более краткосрочные и целевые атаки, чтобы избежать обнаружения и более эффективно использовать свои ресурсы.

Лидером среди разных типов атак в I полугодии 2024 года стали мультивекторные DDoS-атаки. Они включают в себя несколько типов атак одновременно — например, комбинации SYN Flood, UDP Flood, ICMP и других векторов. Переходы с одного типа атак на другой усложняют обнаружение и защиту, что, в свою очередь, помогает хакерам увеличивать разрушительную силу своих ударов.

«В 2023 году хакеры «прощупывали» слабыми DDoS-атаками компании из различных отраслей, а затем наносили более прицельные удары. В этом же полугодии злоумышленники переключились на массовые и короткие DDoS-атаки разрушительной мощности, направленные на ресурсы наиболее критичных организаций с целью нарушить их функционирование и, как итог, оказать негативное влияние на экономику и жизнь российских граждан. В связи с этим эксперты ГК «Солар» рекомендуют российским организациям переводить критичные системы на постоянную точечную очистку от DDoS-атак, чтобы сократить время обнаружения и отражения атаки», — пояснил директор платформы облачной киберзащиты Solar Space ГК «Солар» Артем Избаенков. 

Тема отражения DDoS-атак будет рассмотрена на 10-м SOC Forum, который пройдет в рамках Недели кибербезопасности с 6 по 8 ноября.

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