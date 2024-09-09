В Башкирии возбудили уголовное дело по факту подлога в службе судебных приставов

Белорецкая межрайонная прокуратура проверила соблюдение законодательства об исполнительном производстве. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в производстве Белорецкого межрайонного отдела службы судебных приставов находились материалы об обязании ООО «Старатель», ранее осуществлявшего добычу строительного камня на территории Инзерского лесничества, провести рекультивацию земельного участка площадью 2 га. Выездная проверка прокуратуры показала, что на лесном участке восстановительные работы проведены не были.

«Несмотря на это, должностными лицами территориального отдела службы судебных приставов вынесено постановление об окончании производства в связи с фактическим исполнением решения суда. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "служебный подлог"», — проинформировали в ведомстве.

По данным пресс-службы регионального следственного управления, организован комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для дачи надлежащей правовой оценки действиям лиц, ответственных за принятое решение и внесение подложных сведений в официальные документы.

Ранее житель Башкирии не смог дать взятку судебному приставу.