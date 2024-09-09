В Башкирии обмолочена почти половина площадей с зерновыми

Агропредприятия Башкирии к сегодняшнему дню обмолотили порядка 45% площадей или 740 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, сообщили в минсельхозе РБ. Валовой намолот зерна составил порядка 1,7 млн тонн при средней урожайности 23 ц/га.

В том числе собрано почти 720 тыс. тонн озимых зерновых и 960 тыс. тонн яровых зерновых культур.

Благодаря хорошей погоде хозяйства в ближайшие дни пройдут «экватор» уборочной кампании, полагают в ведомстве. На старте уборку сильно тормозили дожди.

В прошлом году «экватор» был пройден 18 августа с аналогичным намолотом — 1,73 млн тонн при средней урожайности 20 ц/га с 885 тыс. га площадей.