Новости Башкортостана и Уфы
90.39
+0.56
99.91
+0.19
71.6
+0.54
11+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
9 Сентября , 22:13

В Башкирии обмолочена почти половина площадей с зерновыми

Минсельхоз РБ
Фото:Минсельхоз РБ

Агропредприятия Башкирии к сегодняшнему дню обмолотили порядка 45% площадей или 740 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, сообщили в минсельхозе РБ. Валовой намолот зерна составил порядка 1,7 млн тонн при средней урожайности 23 ц/га.

В том числе собрано почти 720 тыс. тонн озимых зерновых и 960 тыс. тонн яровых зерновых культур.

Благодаря хорошей погоде хозяйства в ближайшие дни пройдут «экватор» уборочной кампании, полагают в ведомстве. На старте уборку сильно тормозили дожди.

В прошлом году «экватор» был пройден 18 августа с аналогичным намолотом — 1,73 млн тонн при средней урожайности 20 ц/га с 885 тыс. га площадей.

Автор:Элина Ахметова
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru