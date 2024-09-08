В Башкирии отец и сын оказались в ловушке посреди водохранилища

Отец и сын оказались в ловушке посреди водохранилища, недалеко от живописной скалы «12 Апостолов» в Нуримановском районе. На помощь к ним пришли сотрудники госкомитета РБ по ЧС.

Как выяснилось, мотор на лодке сломался и двое человек оказались в затруднительном положении посреди водохранилища. Спасатели оперативно среагировали на вызов и быстро прибыли на место. Отца и сына доставили на берег, где находился их автомобиль, и успешно отбуксировали лодку.

«К счастью, никто не пострадал, и в медицинской помощи не нуждался», — сообщили в ведомстве.