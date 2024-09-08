Центр фехтования в Уфе откроют в октябре

Уже в этом октябре Уфа станет площадкой форума «Россия — спортивная держава». К его проведению 17–19 октября в башкирской столице запланировано открытие трёх крупных спортивных объектов — Дворца борьбы, Комплекса сооружений для гребного слалома и Центра фехтования. Первый из них — Дворец борьбы торжественно открылся в дни празднования 450-летнего юбилея Уфы, 31 августа.

Старт строительству Центра фехтования был дан в 2022 году. Объект расположен по соседству с Центром спортивной подготовки РБ им. Р. А. Баталовой. Общая площадь здания составит более 6287 кв. м. Здесь будут универсальный спортзал со зрительскими трибунами на 373 места и 9 фехтовальными дорожками, специализированный спортивный зал с балконом и 16 фехтовальными дорожками, спортзал для индивидуальных занятий с зеркалами и 3 фехтовальными дорожками, тренажерный зал, комната судей, комментаторская, помещение для взятия допинг-проб, медико-восстановительный блок и мастерская по ремонту оружия.

По данным мэрии, торжественное открытие Центра фехтования в Уфе запланировано на октябрь. В настоящее время на объекте завершаются работы по благоустройству прилегающей территории Центра фехтования, ведутся внутренние отделочные работы, монтаж слаботочных сетей и завершены работы по монтажу фасада здания.