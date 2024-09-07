В Уфе появится мемориал воинам СВО

В Уфе обсудили детали создания нового мемориала воинам. Памятник будет посвящён интернационалистам, ветеранам боевых действий, локальных войн и вооружённых конфликтов на территории Российской Федерации и за её пределами, а также бойцам СВО. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава администрации Дёмского района столицы Антон Тарасов.

Работы по установке мемориала проводятся в сквере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в Дёме.

«В том, что памятник будет установлен именно в сквере 112-й Башкавдивизии, есть глубокий смысл преемственности традиций. Реконструкция сквера началась и после обновления он станет местом сохранения истории и воинской славы нашей страны», — сказал Антон Тарасов.