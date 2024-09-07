Школьникам Башкирии проведут уроки налоговой грамотности

В Башкирии с началом учебного года в школах возобновили проведение мероприятий по налоговой грамотности, сообщает пресс-служба УФНС республики.

Так, 5 сентября для учащихся 6-го класса уфимской гимназии №115 урок налоговой грамотности провел руководитель налоговой службы Андрей Агапов.

В интерактивной форме ребята узнали, что такое налог, на какие цели расходуется государственный бюджет, кто должен уплачивать налоги, их основные виды. Школьники проверили свои знания, разгадывая ребусы. Они успешно справились со всеми заданиями и закрепили полученную информацию.

В завершение урока школьники порассуждали о важности участия каждого гражданина в формировании государственного бюджета, смогли задать Андрею Агапову и сотрудникам управления интересующие вопросы. Особый интерес у школьников вызвал специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Андрей Агапов рассказал, при каких видах деятельности его можно применять, о налоговых ставках для самозанятых и возможностях приложения «Мой налог».

Андрей Агапов отметил, что необходимо прививать налоговое правосознание подрастающему поколению, ведь сегодняшние школьники – будущие налогоплательщики. Мероприятия по налоговой грамотности продолжатся в течение всего учебного 2024-2025 года в школах по всей республике.

Справочно. В 2023 году в различных образовательных учреждениях Башкирии провели более 312 уроков по налоговой культуре и грамотности. За первое полугодие 2024 года прошли 209 уроков налоговой грамотности, в том числе 48 занятий в рамках образовательного проекта ФНС России «юНГа».

Ранее «Башинформ» писал о том, что почти 170 тысяч жителей Башкирии могут узнать о своих налогах через «Госуслуги».