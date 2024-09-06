Жителей Уфы предупредили об отключениях воды

«Уфаводоканал» предупредил жителей Уфы об отключении воды с 9 по 15 сентября. Без водоснабжения останутся жилые дома, социальные учреждения, магазины и заведения общепита Кировского, Октябрьского и Советского районов города.

Отключения холодной воды у потребителей связаны с заменой труб на аварийных участках, пожарных гидрантов, переврезкой вновь построенного водопровода.

Подробнее, в каких домах и на каких улицах потребители останутся без воды, можно узнать на сайте «Уфаводоканала».

На этой неделе без воды остались жители улицы Новосибирская, Большая Гражданская, Малая Гражданская и Степана Кувыкина.