В Уфе появится мемориал воинам-интернационалистам

В Уфе обсудили детали создания нового мемориала воинам-интернационалистам, ветеранам боевых действий, локальных войн и вооруженных конфликтов на территории Российской Федерации и за ее пределами, бойцам специальной военной операции, исполнявшим свой воинский долг ради мира на земле. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Дёмского района Уфы Антон Тарасов.

Работы по установке памятника ведутся в сквере 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

«Открытию памятника предшествует кропотливая работа. За реализацию идеи взялся дёмский предприниматель Эмиль Танташев. Подготовлено основание объекта и выполнен эскиз, — рассказал Антон Тарасов. — В том, что памятник будет установлен именно в сквере 112-й Башкавдивизии, есть глубокий смысл преемственности традиций. Реконструкция сквера началась, и после обновления он станет местом сохранения истории и воинской славы нашей страны».

Как ранее сообщал Башинформ, в начале августа глава администрации города Уфы Ратмир Мавлиев анонсировал реконструкцию сквера 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Планируется обновить саму стелу, памятник Герою Советского Союза Ивану Рыбалко, дорожное покрытие и малые архитектурные формы. Работы профинансирует бюджет города.