Семья из Башкирии претендует на звание самой грамотной

Семья из Башкирии поедет в Москву для участия в федеральном этапе Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Об этом сообщили в правительстве республики. Победителями регионального этапа фестиваля, который состоялся в Уфе 8 июня, стала семья Валеевых-Зинатуллиных из Уфимского района.

По словам Альбины Зинатуллиной, они решили участвовать в фестивале, чтобы проверить себя.

«Так увлеклись, что случайно победили», — говорит Альбина Зинатуллина.

«Атмосфера фестиваля воодушевила на новые свершения: изучаем свои финансы, повышаем финграмотность, поступили в магистратуру Финансового университета. В общем, готовимся к новым победам», — добавил Булат Валеев.

В финале за звание самой финансово грамотной семьи России поборются команды из 23 регионов страны. Участникам предстоит соревноваться в интеллектуальных состязаниях в формате квиза, все вопросы которого будут связаны с личным бюджетом и семейными финансами.

«Фестиваль направлен на то, чтобы люди могли узнать что-то полезное и затем применить это в семейной жизни. Он проводится для тех, кто хочет улучшить свои знания о финансах, навыки финансового планирования, разобраться в разных сберегательных инструментах, научиться противостоять мошенникам. От всей души желаю семье, которая будет представлять нашу республику в финале, победы», — прокомментировала и. о. министра финансов Республики Башкортостан Светлана Малинская.

Справка информагентства «Башинформ»:

Семейный фестиваль сбережений и инвестиций проходит в рамках всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы». Главная цель — привлечение внимания взрослого населения к вопросам сохранности собственных семейных средств в кратко- и долгосрочной перспективе.

Организатором фестиваля выступают федеральный методический центр по финансовой грамотности населения финансового университета, минфин России и НИФИ Минфина России.