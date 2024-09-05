В Уфе прошел этап конкурса на соискание премии имени Аксакова

В горсовете Уфы прошёл очередной этап конкурса на соискание премии имени Сергея Тимофеевича Аксакова – состоялась публичная защита работ.

В 2024 году на конкурс были представлены 25 работ. Подготовили их 35 студентов из 15 высших и средних профессиональных учебных заведений. Расширилась география конкурса. Помимо Уфы это Нефтекамск, Сибай, Благовещенск и Санкт-Петербург.

Ежегодно конкурсанты удивляют разнообразием и оригинальностью своих работ и творений. В частности, в этом году они представили компьютерную игру «Виртуальный музей имени С.Т. Аксакова», книжные закладки «Интересные факты о С.Т. Аксакове», лото «Аксаков», пазл «Аленький цветочек», дизайн обложки на паспорт с изображением Сергея Тимофеевича, настольную игру «Лес Аксакова», а также научно-исследовательскую работу «Кратер имени Аксакова на планете Меркурий», видеоролики, документальный фильм о Доме-музее имени С.Т. Аксакова, творчестве писателя. Есть просветительская работа на английском языке – в переводе «По Аксаковским местам в Уфе».

Работы оценивали депутаты городского Совета Уфы, члены постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, социальной политике, здравоохранению и представители консультативной группы, в которую входят работники образовательных организаций города.

Победители премии будут определены в трёх номинациях: «Лучшая научно-исследовательская работа», «Лучшая работа прикладного характера», «Лучшая просветительская работа, связанная с жизнью и творчеством С.Т. Аксакова и его семьи». В каждой номинации может быть несколько призеров.

Членам комиссии предстоит непростая задача – выбрать лучшие работы. Утвердят победителей премии имени С.Т. Аксакова на заседании президиума Совета, которое состоится 10 сентября.

В конце сентября, в рамках проведения Международного аксаковского праздника, состоится награждение.

Ранее сообщалось, что памятник первому губернатору Уфы Григорию Аксакову откроют в 2026 году.