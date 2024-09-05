В Уфе идет реставрация мечети «Хакимия»

В Уфе продолжаются ремонтно-реставрационные работы внутри мечети «Хакимия» на улице Мустая Карима. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

На объекте благоустраивают прилегающую территорию. Рядом с мечетью устанавливают гранитную плитку, систему автополива, обновляют наружное освещение и планируют комплексное озеленение.

«Помещения давно нуждались в обновлении. Получается красиво и достойно. Уверен, скоро это исторически значимое место станет новой точкой притяжения для уфимцев и гостей нашего города», – рассказал Ратмир Мавлиев.

Постройка мечети шла в период 1907-1908 годов. Стройку финансировал татарский купец Абдуллатиф Хакимов, который являлся членом Уфимского губернского управления Российского общества Красного Креста, входил в Попечительство общества о бедных магометанах. К западу от мечети было также построено медресе «Хакимия».

С 1930 года там располагались то школа тысячников, то клуб при заводе, то тюрьма при военной комендатуре города, то диспетчерская работников ЖКХ. Восстанавливается с 2002 года, минареты и полумесяцы на них были завершены в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в деревне Петропавловский возводится мечеть.