В Башкирии карантин по гриппу объявят в крайнем случае

Эпидемиологи могут объявить карантин в случае необходимости, сказала на брифинге в «Башинформе» глава Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак.

«Алгоритм отработан во время пандемии коронавируса. Но, будем надеяться, таких мер не понадобится. Мы все можем постараться, чтобы не допустить такой ситуации», — отметила она.

В республике эпидсезон начался уже в сентябре — заболеваемость острыми респираторными инфекциями и ковидом превысила 1000 человек в неделю.

Врачи уже начали прививочную кампанию, в этом году будут привиты 60% населения – 2,4 млн жителей республики.

Санитарные врачи напомнили главные меры профилактики. В периоды роста заболеваемости — избегать массовых мероприятий, а если это невозможно, пользоваться маской. «Одноразовую маску нужно сразу выкинуть, многоразовую — постирать и после сушки прогладить», – напомнили медики.

Второй пункт – уметь правильно чихать. Обычно люди чихают в ладони, а потом держатся за поручни в общественном транспорте, открывают двери магазинов и офисов. Поэтому дверные ручки считаются главным рассадником «заразы». Врачи учат: чихать надо в платочек или хотя бы в рукав – в сгиб руки. Ладони и пальцы протирать санитайзером, не стесняться пользоваться перчатками. Эти элементарные меры помогут в значительной степени предотвратить инфицирование любой ОРИ.