Волонтеры Башкирии чутко реагируют на вызовы времени

В Башкирии сложились крепкие традиции добровольчества. Официально в регионе зарегистрировано 138 тысяч волонтеров, которые помогают многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, сиротам, людям с ограниченными возможностями и всем нуждающимся жителям. И с каждым годом активистов становится все больше.

Этому способствует поддержка на самом высшем уровне — в 2020 году республика стала одним из первых субъектов России, где учредили Почетный знак Главы РБ «Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан». С 2023 года данная награда вручается 200 участникам движения.

«В последние годы роль волонтерства имеет для нашего общества огромное значение. Без вас нам было бы сложно справляться с теми вызовами, с которыми мы столкнулись в этот период. Наши добровольцы помогали бороться с коронавирусом, поддерживали людей — трудились в медучреждениях, формировали и развозили продуктовые наборы. В сезон пожаров волонтеры выезжали в труднодоступные районы для тушения огня. А сегодня огромная армия добровольцев поддерживает участников специальной военной операции, заботится об их семьях. Конечно, все это — огромная нагрузка, которая легла на вас. И здесь вы, волонтеры, подставили всем нам настоящее крепкое плечо. Огромное вам за это спасибо!» — сказал Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с представителями республиканского лагеря волонтеров в парке «Патриот».

Для добровольцев организована образовательная программа, направленная на объединение и создание коммуникационной площадки для поиска новых смыслов, ценностей и практик развития волонтерства, а также на повышение мотивации и уровня профессиональных и личностных компетенций. В течение нескольких дней на площадке форума проходят десятки мастер-классов, экспертных сессий, дискуссий и семинаров с участием региональных и федеральных экспертов.

«Радостно осознавать, что у нас в регионе так высоко поддерживается добровольчество. Ведь в Башкортостане очень много неравнодушных людей: это и юные добровольцы, и „серебряные“ волонтеры, у которых мы, молодежь, перенимаем опыт. Волонтеры Башкортостана всегда отзываются на вызовы, которые встают перед республикой. Это и помощь во время борьбы с коронавирусом, и содействие в ликвидации лесных пожаров. Сейчас перед нами новый вызов — это помощь военнослужащим и членам их семей. Наша дружная команда ежедневно сохраняет историческую память, заботится о наших Героях и прививает любовь к истории нашей Родины», — говорит один из обладателей почетного знака, руководитель «Волонтеров Победы» Тимур Ишкарин.

Как отметила председатель правления студенческих отрядов РБ Ирина Сухарева, сегодня ведется работа по созданию централизованной системы волонтерства.

«Смысл в том, чтобы все было через одну организацию, а мы все были бы ее частью. Это очень радует. Республика Башкортостан активно работает и достигает значимых результатов в молодежной политике. Усилили сотрудничество, углубили интеграцию в федеральные программы и укрепили позиции в области волонтерства и культурных инициатив. Разработан „Кодекс волонтеров РБ“, открываются новые „Добро.Центры“, а в первом сезоне конкурса „Росмолодежь. Гранты“ активисты Башкирии выиграли в совокупности более 27 млн рублей, что подчеркивает высокий уровень инициативности и творческого подхода наших ребят», — подчеркнула она.

Занимаются волонтеры и вопросами общественной безопасности, борясь с нарушениями прав человека в интернете. Например, благодаря координатору молодежного крыла Народного фронта в Башкирии Рустаму Салахутдинову правоохранительным органам удалось выявить сетки телеграм-каналов, призывающих к массовым беспорядкам в республике.

«Пока наши военные находятся на передовой и защищают страну, наша команда, вместе с жителями, помогает в тылу. Совместными усилиями мы приближаем Победу не только гуманитарной помощью, но и борьбой в информационном поле. Работы много, но вместе мы сможем преодолеть любые сложности и выйти на новый уровень эффективности. Будем рады и дальше трудиться на благо нашей Родины», — сказал Рустам Салахутдинов.