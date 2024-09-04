Новости Башкортостана и Уфы
88.61
-1.39
97.81
-1.45
73.3
-0.37
12+ °C
Облачно
Идеи - в делоВремя наукиСчастье - это вместе
Все новости
Общество
4 Сентября , 19:05

В минобре Башкирии рассказали, как дети будут учиться в дни выборов

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Образовательный процесс в дни выборов Главы Башкирии будет организован в школах по той же схеме, что и во время мартовских выборов президента России. Об этом «Башинформу» сообщила первый заместитель министра образования республики Светлана Антипина.

«Школы, на базе которых располагаются УИКи, будут организовывать учебный процесс с учетом возможностей образовательных организаций, — пояснила замминистра. - При благоприятных погодных условиях возможно проведение Дней здоровья, Дней спорта, экскурсий и иных активных форм организации образовательного процесса на открытом воздухе».

По ее словам, 6 сентября будет проходить основной государственный экзамен и пересдача ОГЭ — дополнительный период. Экзамены переноситься не будут, для них организуют два входа, либо процесс пройдет в разных корпусах.

Решение об удаленном формате принимает сама школа, но региональный минобр рекомендует выбирать дистант только в крайнем случае.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас:
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 [email protected]
Редакция
(347) 250-07-28 [email protected]
Отдел кадров

© 1992-2024 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru