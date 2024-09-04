В минобре Башкирии рассказали, как дети будут учиться в дни выборов

Образовательный процесс в дни выборов Главы Башкирии будет организован в школах по той же схеме, что и во время мартовских выборов президента России. Об этом «Башинформу» сообщила первый заместитель министра образования республики Светлана Антипина.

«Школы, на базе которых располагаются УИКи, будут организовывать учебный процесс с учетом возможностей образовательных организаций, — пояснила замминистра. - При благоприятных погодных условиях возможно проведение Дней здоровья, Дней спорта, экскурсий и иных активных форм организации образовательного процесса на открытом воздухе».

По ее словам, 6 сентября будет проходить основной государственный экзамен и пересдача ОГЭ — дополнительный период. Экзамены переноситься не будут, для них организуют два входа, либо процесс пройдет в разных корпусах.

Решение об удаленном формате принимает сама школа, но региональный минобр рекомендует выбирать дистант только в крайнем случае.